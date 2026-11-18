Kayseri'de minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde okçuluk sporcularını taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde okçuluk sporcularını taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 DM 632 plakalı minibüs ile patates yüklü 38 ARA 242 plakalı tır, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Kaynar mevkisinde çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü, araçta bulunan 3 veli, 3 antrenör ve 13 sporcu ile tırda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.
Sporcuların, bir etkinliğe katıldıkları Samsun'dan Kahramanmaraş'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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