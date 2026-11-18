Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., öğrencilerin tatil sevincini buz üzerinde yaşamaları için anlamlı bir uygulamayı hayata geçirdi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmet veren Açık Hava Buz Pateni Pisti, 618 yaş arası tüm öğrenciler için 23 Kasım’a kadar 1 hafta boyunca ücretsiz olarak misafirlerini ağırlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sporu tabana yayma, çocukları ve gençleri farklı spor branşlarıyla buluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik etkinlik ve hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

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Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmete sunulan Açık Hava Buz Pateni Pisti, öğrencilere özel uygulamayla 1 hafta boyunca ücretsiz olarak hizmet veriyor. 618 yaş arasındaki tüm öğrencileri kapsayan uygulama, 23 Kasım’a kadar devam edecek.

Buz Üzerinde Eğlenceye Ücretsiz Davet

Öğrencilerin tatil dönemini eğlenceli ve hareketli aktivitelerle değerlendirmelerini amaçlayan uygulama kapsamında çocuklar ve gençler, açık hava buz pistinde paten yapmanın keyfini ücretsiz yaşayabiliyor. Arkadaşlarıyla birlikte buz üzerinde eğlenceli vakit geçirme fırsatı bulan öğrenciler, aynı zamanda buz pateni sporuyla tanışma imkânı da elde ediyor.

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Online Rezervasyon Zorunlu

Ücretsiz uygulamadan yararlanmak isteyen 618 yaş arası öğrencilerin online rezervasyon yapmaları gerekiyor. Kayıt ve rezervasyon işlemleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümesi, fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması ve sosyal yaşamda daha aktif yer alması amacıyla sportif faaliyetlerini ve etkinliklerini sürdürüyor.