Kayseri'de sivil toplum kuruluşları tarafından "Gazze için 1000 Çadır Kampanyası" başlatıldı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleri, Bürüngüz Cami önünde bir araya geldi.

Grup, ellerinde "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "Yurtlarından edilen milyonlar, bu bir göç değil, işgal ve katliam sürgünüdür" yazılı dövizler taşıdı.

Burada konuşan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul, Siyonist rejimin aylardır Gazze'de insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alarak katliamın ve şiddetin dozajını her geçen gün artırdığını söyledi.

Yurdakul, hayatta kalmayı başaran milyonların ise benzeri görülmemiş bir abluka, açlık, susuzluk ve çaresizliğe mahkum edildiğine dikkati çekti.

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Gazze halkının savaşın getirdiği çetin şartların yanı sıra şimdi de doğa ve ağır hava koşullarıyla mücadele ettiğini anımsatan Yurdakul, Gazzelilerin bombalardan kaçarken sığındıkları derme çatma ve naylonlardan ibaret çadırlarda dondurucu soğukla, şiddetli yağmur ve çamurla baş başa bırakıldığını ifade etti.

Gazze'deki çadırların su altında kaldığını, insanların sırılsıklam kıyafetlerle çocuklarını soğuktan koruyacak kuru bir bez parçasından bile mahrum bir şekilde açıkta kaldığını anlatan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bizler Kayseri'deki gönüllü kültür kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları olarak bu insanlık tablosuna seyirci kalamazdık. Kardeşliğimizin, imanımızın ve en önemlisi insan olmanın getirdiği sorumlulukla Gazze'deki barınma dramına acil bir çözüm üretmek üzere harekete geçtik. Bugünden itibaren Kayseri'den Gazze'ye uzanan bir umut köprüsü kurmak amacıyla '1000 Çadır Kampanyası'nı başlatmış bulunuyoruz. Başlattığımız bu kampanya ile Gazze'deki kardeşlerimizin başını sokabileceği, yağmurdan ve soğuktan korunabileceği dayanıklı çadırları en kısa sürede ulaştırmayı hedefliyoruz."

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Yurdakul, çadır yardımlarının Gazze'ye yönelik faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplanacağını, Mısır üzerinden çadırların ulaştırılacağını kaydetti.