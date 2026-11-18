Ziyaret esnasında öğrencilerle derse de katılan Erkılıç, ERÜ Hukuk Fakültesi'nin Türkiye'de ekol haline gelmiş bir fakülte olduğunu belirterek, öğrencilere büyük hedefler koymaktan asla çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkılıç ziyaretler kapsamında ERÜ Hukuk Fakültesi öğrencileriyle buluşarak taleplerini dinledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, hukuk fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

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