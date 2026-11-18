Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Üyesi ve Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Nihat Şimşek, arabuluculara yönelik projelerinin olduğunu söyleyerek, "2025 yılında 1 milyon 22 bin işlem anlaşmayla sonuçlandı" dedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Üyesi ve TURAMEP Arabuluculuk Haftası dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek, platformun yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Arabulucular için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve yararlı uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Şimşek, "TURAMEP Mayıs 2024'te kuruldu. Akabinde de bütün Türkiye'de teşkilatlanmasını sağlamaya dönük çalışmalar yaptık. Şu anda 61 ilimizde il temsilcimiz bulunmaktadır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarımız hızlı bir şekilde yol alıyor. Hedefimiz de bunu meslek birliğine ulaştırmak var. Meslek birliği olmadan arabulucuların sorunlarını ve sıkıntılarını çözemediğimiz gibi arabulucuların yapmış olduğu iş ve işlemlerle ilgili de sağlıklı bir değerlendirme ve sonuç almamız mümkün olmayacak. Bundan dolayı biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Şu anda mecliste 132 tane hukukçu var. Bunun 112'si arabulucu. Daha öncesinde aile hukuku ile merkezlerle ilgili arabulucularla ilgili birtakım çalıştaylar gerçekleştirdik. Özellikle arabuluculuk eğitimleri veren eğiticilerle ilgili bir takım eğitimler ve çalıştaylar gerçekleştirdik. Son olarak arabulucularımızla ilgili de bir "sorucevap hattı" oluşturmak suretiyle arabulucularımızın daha iyi hizmet vermelerini sağlayacak şekilde sorularına cevap veren bir uygulamayı biz hayata geçirdik" dedi.

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"Sendikalar için çalışmalarımız devam ediyor"

Sendikalar için de arabuluculuk hizmetleri konusunda çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Şimşek, "Bundan sonrası ile ilgili de arabulucularımıza ve arabuluculuk merkezlerimize yönelik ciddi bazı projelerimiz var. Gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. Sendikaların özellikle arabuluculuktan dolayı işçilerin haklarının zayi olacağı veya olduğu yönünde iş hukuku uyuşmazlıklarında birtakım endişeleri vardı. Bunları giderme yönünde sendikaların akredite ettiği arabuluculuk merkezlerinde ve arabulucularla işlemlerin yapılabilir olduğunu ve bunu sağlamak adına da TURAMEP olarak bizim inisiyatif almak istediğimizi beyan ettik. Akreditasyon verildiği zaman hizmet kalite standardı olacağı, hak kaybına yol açacak eylem ve işlemler konusunda arabulucularımızın akredite şartları çerçevesinde daha dikkatli ve nitelikli davranacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili konuştuğumuz sendika genel başkanları da konuya destek verdiklerini ifade ettiler. Yakın zamanda da bu hususta özellikle iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman hukukçularımız ve hocalarımız bu konuda destek vereceklerini ve akreditasyon çalışmalarını yapacaklarını ifade ettiler. Bu gerçekleştiği zaman yüz binlerce dosyanın ve işçinin haklarının savunulması hususunda daha sendikalar arabuluculuktan istifade edecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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"2025 yılında 1 milyon 22 bin işlem anlaşmayla sonuçlandı"

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Üyesi ve TURAMEP Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Nihat Şimşek, 2025 yılında açılan 1 milyon 893 bin işlemin 1 milyon 22 bininin anlaşma ile sonuçlandığını söyleyerek, "Bankalar ülke ekonomisini domine eden kuruluşların başında geliyor. Bankalarla ilgili de benzer bir çalışma yapılıyor. Daha öncesinde bankalara yönelik yapmış olduğumuz, benim bizzat içinde yer aldığım bir saha çalışması vardı. O saha çalışmasında elde ettiğimiz veriler ışığında bankaların ihtiyaç duyduğu kurumsal, nitelikli, kaliteli arabuluculuk hizmetini verecek akredite edilmiş arabulucularımız ve arabuluculuk merkezlerimizle hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Bunun gibi ciddi bazı projelerimiz sayesinde hem arabulucularımıza ve arabuluculuk merkezlerimize hem de topluma nitelikli iş ve nitelikli hizmet sağlayacak çalışmalara inşallah imza atacağız. Rakamlara bakıldığında da yaklaşık 8 yıllık bir süre içerisinde 5 milyon 400 bin civarında uyuşmazlık dosyası açılmış. 2025 yılında tamamlanan arabuluculuk işlem sayısı 1 milyon 893 bin. Bu şu demek, 1 milyon 893 bin dava olacakken bunun 1 milyon 22 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Dolayısıyla 1 milyon dava açılmamış" dedi.

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TURAMEP Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Gökhan Şahan da, arabuluculuk hakkında bilgiler vererek, hedeflerinin meslek birliğini kurmak olduğunu kaydetti.