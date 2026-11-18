Kayseri'de hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 18.11.2026 - 19:03 Güncelleme:
Kayseri'de hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi (57) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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