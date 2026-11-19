Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas Zincidere ile Cebir Mahallesi arasında başlatılan yaklaşık 10 kilometrelik sıfırdan yol açma çalışması, bölge halkının 50 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Tamamlandığında ulaşım mesafesini 25 kilometreden 9 kilometreye indirecek güzergâh, Talas ve Tomarza’nın kırsal mahallelerine de önemli ulaşım kolaylığı sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kırsal mahallelere yönelik hizmet anlayışı doğrultusunda, Talas ilçesi Zincidere ile Cebir Mahallesi arasında yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda yeni yol açma çalışması başlatıldı.

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek proje hakkında bilgi aldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, devam eden çalışmaların kapsamı ve yolun bölge ulaşımına sağlayacağı katkılar hakkında heyete bilgi verdi.

Sıfırdan açılan güzergâhta yaklaşık 10 kilometrelik yol çalışması yürütülürken, çalışmalar mevsim şartları ve hava şartlarına göre devam edilecek. Tamamlandığında tek gidiş ve tek geliş şeklinde hizmet verecek yol, bölgenin ulaşım altyapısına yeni bir alternatif kazandıracak.

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Yalçın: "Uzun süredir hayalimiz olan yol çalışmasını ilerlettik"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Zincidere ile Cebir arasındaki yolun uzun yıllardır bölge halkının beklentisi olduğunu belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Yalçın, burada yaptığı açıklamada, "Çok uzun süredir bir hayalimiz olan yol çalışmasını ilerletmiş durumdayız. Büyükşehir Belediyemize, Genel Sekreter Yardımcımıza ve Daire Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Zincidere’den Cebir’e bağlanan 10 kilometrelik yol, ulaşım mesafemizi yaklaşık üçte bir oranında azaltmış olacak. Daha önce 25 kilometre olan mesafe, bu güzergâhla 9 kilometreye kadar düşecek" ifadelerini kullandı.

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Yeni yolun Talas ve Tomarza’nın kırsal mahallelerine de önemli ulaşım kolaylığı sağlayacağını vurgulayan Başkan Yalçın, "Sadece Cebir değil, bir takım olarak birçok köy bu yoldan istifade edecek. Hatta Tomarza’nın Talas’a sınır köyleri de bu yolu kullanabilecek. Yüklenici firmaya da teşekkür ediyorum. Mevsim itibarıyla inşaat sezonu başladığında çalışmalar yeniden devam edecek. Çok anlamlı bir yol. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Cebir Mahallesi’nin 50 yıllık hayali gerçekleşiyor

Cebir Mahalle Muhtarı Alaattin Kocamaz da projenin mahalle sakinleri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu yolda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu hayalimizi gerçekleştirdikleri için hepsinden Allah razı olsun. Mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Burası bizim 50 senelik hayalimizdi. Bu hayalimiz gerçekleşmiş olacak, yolumuz açılacak" diye konuştu.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 10 kilometrelik yeni güzergâhın tamamlanmasıyla Talas’ın kırsal mahalleleri başta olmak üzere Tomarza’nın Talas sınırındaki mahallelerinin de ulaşım imkânlarının gelişmesi hedefleniyor. Proje, bölgedeki yerleşim yerleri arasındaki bağlantıyı güçlendirirken vatandaşlara daha kısa ve alternatif bir ulaşım güzergâhı sunacak.