ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de çeşitli okullarda eğitim gören lise öğrencileri, üniversite sınavına sömestir tatillerinde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) kampüsündeki sınıf ve kütüphanelerde hazırlanıyor.

AGÜ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise öğrencilerine her yıl sömestir tatillerinde kapılarını açıyor.

Farklı okullardan saat 09.00'da kampüse gelen öğrenciler, saat 18.00'e kadar lise öğretmenlerinden, akademisyenlerden ve üniversite öğrencilerinden destek alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kampüs ortamını görerek üniversite havasını teneffüs eden öğrenciler, burada farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.

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Bu kapsamda son 10 yılda yaklaşık 40 bin liseli üniversite sıralarında ders çalışma fırsatı buldu.

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Damla Güler, AA muhabirine, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün AGÜ ile imzaladığı protokol sayesinde kampüste çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Son 10 yılda binlerce öğrencinin kampüs havasını teneffüs ettiğini belirten Güler, sınava üniversite ortamında hazırlandıklarını anlattı.

Güler, üniversiteye ön hazırlık yapan öğrencilerin hedeflerini belirleme konusunda çalışma ortamlarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada üniversite öğrencilerini de görmüş oluyorlar. Aynı zamanda hedeflerini buna göre belirlemiş oluyorlar çünkü insanların bazen bir şeyleri istemesi için bunu somutlaştırması çok önemli." ifadelerini kullandı.

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- "Çalışma motivasyonu sağlıyor"

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Erdem Süt de sınava üniversitenin kampüs sıralarında hazırlanma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Güzel bir ortamda çalıştığını belirten Süt, şunları kaydetti:

"Buranın ara tatilimizi hem daha verimli kullanmak açısından hem de öğretmenlerimizin de yardımıyla akademik anlamda biraz daha kendimizi geliştirmek açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda üniversite kampüsünde birlikte çalışmak bize çalışma motivasyonu sağlıyor. Böylece gördüğümüz yer gideceğimiz yerleri daha önceden anlamamıza ve çalışma motivasyonumuzu daha da katlayarak geçirmemize yardımcı oluyor."

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- "Eğer evde olsaydım büyük ihtimalle çalışmayacaktım"

Aynı lisenin 11. sınıf öğrencisi Elif Hikmet Yıldız, kendilerine bu fırsatı sunanlara teşekkür ederek, "Eğer evde olsaydım büyük ihtimalle çalışmayacaktım. O yüzden okulumuzun bize böyle bir imkan tanımasından dolayı çok mutlu oldum. Üniversite ortamını şimdiden tecrübe ederek, üniversitede nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı tecrübe etmiş olduk." diye konuştu.

Sami Yangın Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Duru Melek ise verimli bir çalışma ortamı oluşturulduğunu söyledi.

Sıkı bir programla üniversite hazırlıklarını fırsata çevirdiklerini ifade eden Melek, "Lise son sınıf öğrencisi olarak üniversitenin nasıl bir yer olduğunu görmüş oldum. Gerçekten bir üniversiteli gibi hissettim buraya gelince, farklı hissettirdi." dedi.