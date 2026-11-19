Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hava kirliliğiyle mücadele ve temiz bir çevre hedefiyle hayata geçirdiği "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesi, Kayseri’nin tüm ilçelerinde vatandaşlarla buluşuyor. Katı yakıttan doğal gaza geçişi teşvik eden proje kapsamında kombi desteği için başvurular devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı şehircilik anlayışı ve vatandaş odaklı sosyal destek çalışmaları doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle daha temiz ve sağlıklı bir Kayseri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesiyle katı yakıt kullanan hanelerin doğal gaza geçişi destekleniyor.

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Daha önce merkez ilçelerde uygulanan ve gördüğü ilgiyle kapsamı genişletilen proje, Kayseri’nin tüm ilçelerini kapsıyor. Böylece Kocasinan, Melikgazi ve Talas’ın yanı sıra diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar da projeden yararlanma imkânına kavuşuyor.

Kombi Desteğiyle Temiz Hava Hedefi

Proje kapsamında, doğalgaza geçiş için gerekli tesisat işlemlerini kendi imkânlarıyla tamamlayan ve başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlara kombi desteği sunuluyor. Böylece katı yakıt kullanımının azaltılması, özellikle kış aylarında hava kirliliğinin önüne geçilmesi ve şehir genelinde çevre kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle yürütülen proje, çevresel kazanımların yanı sıra vatandaşların daha konforlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasına da katkı sağlıyor.

Başvurular Tüm İlçelerde Devam Ediyor

"Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmî online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Projeye ilişkin başvuru şartları ve detaylı bilgiye belediyenin iletişim kanalları aracılığıyla da ulaşılabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çevreye duyarlı ve insan odaklı hizmet anlayışıyla şehrin tamamını kapsayan projelerini sürdürürken, daha temiz hava, daha sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.