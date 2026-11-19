Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek OSBÜK tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın görüşmede, Kayseri OSB sanayicisinin talepleri ve sıkıntılarına ilişkin Elitaş'a bilgi aktardı. Başkan Yalçın, yürüttükleri ve planladıkları projelerle ilgili de sunumda bulunduklarının altını çizerek, "AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığımız ziyaretimizde Kayseri OSB sanayicimizin dile getirdiği sıkıntıları ve talepleri iletme şansı bulduk. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'a nazik kabullerinden ve sanayicilerimizin taleplerine olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve protokolün katılımlarıyla Ankara'da bu yıl 6.'sı düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Ödül Töreni'ne de katıldı.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve Başkan Vekili Çetinçağlar, tören sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Törende, Kayseri OSB'de yerleşik bulunan 2 firma da ödüle layık görüldü.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, "OSBÜK OSB Yıldızları Ödül Töreni'ne katılarak, ödüle layık görülen Kayseri OSB firmalarımızı yalnız bırakmadık. Kayseri OSB Yönetimi olarak bizlerle ilgilenen ve sanayicilerimizin sıkıntılarını dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bürokratlarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Yalçın, "OSB Yıldızları Araştırması'nda başarı sağlayan başta Kayseri OSB firmalarımız olmak üzere tüm firmalarımız kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. OSBÜK Başkanımız Sayın Memiş Kütükcü ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.