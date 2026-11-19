Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar, Ankara'da AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın ve Çetinçağlar, Elitaş'ı makamında ziyaret etti.

Yalçın, ziyarette Kayseri OSB'deki sanayicilerin taleplerini ve sıkıntılarını görüştüklerini belirtti.

Yalçın ve Çetinçağlar, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve protokolün katılımıyla Ankara'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı.