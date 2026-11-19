Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan alan Erkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Özvar'a teşekkür etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkılıç'a Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törende rektörlük mazbatası takdim edildi.

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