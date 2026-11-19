Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nda düzenlenen törende rektörlük mazbatasını aldı.

Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından tevdi edilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ederek, Erciyes Üniversitesi’nin bir adım daha ileriye götürmek için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’da ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.