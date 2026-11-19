Kayseri'de Melikgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Akıl Küpü Kütüphaneleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencilerden ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ara tatilde ilçe genelindeki 18 Akıl Küpü Kütüphanesi öğrencilerin uğrak noktası oldu.

Özel ders çalışma salonları, sessiz okuma alanları ve sosyal mola bölümleriyle gençlere verimli bir çalışma ortamı sunan kütüphanelerin üye sayısı 80 bini aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere ve eğitime yönelik yatırımlara öncelik verdiklerini belirtti.

Kütüphaneleri sık sık ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

REKLAM

"Gençlerimiz, hizmetlerimizde her zaman öncelik verdiğimiz, geleceğimizin söz sahibi ve aydınlık yarınlarımızın meşaleleridir. Her biri bizler için ayrı ayrı çok kıymetli. Türkiye’mizin müreffeh geleceği, gençlerimizin ellerinde yükselecek, bizler de bu yolculukta her zaman yanlarında olacağız. Gerek eğitim yatırımlarımızla gerekse vizyon projelerimizle gençlerimizin ufkunu açmaya, gelişimlerine destek olmaya devam edeceğiz."

Akıl Küpü Kütüphanelerinin gençlere güvenli ve huzurlu bir ortam sunduğunu vurgulayan Palancıoğlu, şu an 18 olan kütüphane sayısını artırmayı hedeflediklerini, ara tatildeki yoğun ilginin projenin ihtiyaçlara cevap verdiğini gösterdiğini belirtti.