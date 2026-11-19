Kazancılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren kuyumcu dükkanından 18 Kasım'da yaklaşık 1 milyon 800 bin lira maddi değeri bulunan ziynet eşyasının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kayseri'de bir kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

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