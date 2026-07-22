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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1 Lig ekiplerinden Manisa FK, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1 Lig ekiplerinden Manisa FK, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-2 yendi.

        Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Manisa FK ile Ümraniyespor karşılaştı.

        Manisa FK, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Ümraniyespor'u 4-2 yendi.

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