Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol 1 Lig ekiplerinden Manisa FK, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-2 yendi.
Giriş: 22.07.2026 - 22:19 Güncelleme:
Trendyol 1 Lig ekiplerinden Manisa FK, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-2 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Manisa FK ile Ümraniyespor karşılaştı.
Manisa FK, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Ümraniyespor'u 4-2 yendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ