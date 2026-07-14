Göçmen kuşlar eski günlerine dönen Tuzla Palas Gölü'nü terk etmiyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kuraklığın uzun yıllar hüküm sürdüğü Tuzla Palas Gölü'nde, kış ve ilkbahardaki yağışlarla artan su seviyesi göçmen kuşların barınma süresini uzattı.



Son yıllarda kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Tuzla Palas Gölü, son yağışlarla yeniden canlandı.



Göç yolunda olmasına rağmen uzun yıllar kuşların sadece kış aylarında uğradığı göl, yağışlarla doluluk oranının artmasıyla birçok türe yeniden konaklama, üreme ve beslenme imkanı sunmaya başladı.



Yaz aylarında da kuş seslerinin duyulduğu göl, kıyıya yaklaşık 500 metre daha yaklaşarak ağaçları, pınarları ve arazileri su altında bıraktı.



Palas Mahallesi Muhtarı Ahmet Zengin, AA muhabirine, gölün eski günlerine kavuşmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.



Yağışların bu yıl çok güzel olduğunu belirten Zengin, "Su, kıyılara kadar geldi. Çeşmelerin hepsi su altına kaldı. Bir de kanallarımızda komple temizleme yaptık ve sularımız hiç boşa gitmedi. Bölgede vatandaşlarımızla toplanıp 'Berdilik' dediğimiz kanal yaptık ve orası da sularla doldu. Su seviyesi yer yer 3 metreden fazla. Yaklaşık 1-1,5 sene evveline kadar sularımız iyice çekilmişti ama bu senenin yağışlarıyla su, 40 yıl önceki seviyesine geldi." dedi.



Zengin, su seviyesinin yükselmesiyle göç yolundaki gölü birçok kuş türünün eskisi gibi tercih etmeye başladığını dile getirdi.



- "Eski günlerine döndü"



Bölgeye Kayseri ve şehir dışından ziyaretçilerin de geldiğini anlatan Zengin, şunları kaydetti:



"Şu anda flamingolarımız, ördeklerimiz, martılarımız ve angutlarımız var. Yaban hayvanlarımız burada yavrulamaya başladı. Flamingolarımız da yavru yapmaya başlamış, buradan gitmiyorlar. Şu anda hepsi burada. Daha evvelki yıllarda kuşlarımız hep bitmişti. Tek tük geliyorlardı, o da tam kış zamanında. Kar sularının az toplandığı sulaklarda barınıp gidiyorlardı. Şu anda burada hem barınıyorlar hem de yavru yapmaya başladılar. Yani burası kuş cenneti gibi oldu. Yani eski günlerine döndü."



Zengin, bölgedeki kanalların temizlenmesi ve yolların açılmasına destek olan DSİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.



Mahalle sakinlerinden Yasin Çetin de eskiden tuz çıkarılan gölün son yıllarda tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.





Gölün yeniden canlanmasından mutlu olduklarını ifade eden Çetin, "Bir zamanlar burası kuş cenneti gibiydi. Bu zamana kadar burada böyle su olduğunu görmedim. Şimdi geliyorsun, kuşlara bakıyorsun. Flamingo, turna, angut, ördek, martı, her çeşit kuş burada barınabiliyor." diye konuştu.



Çobanlık yapan Müslüm Toy ise 30 yıldır bölgede hayvanları otlattığını ve gölü ilk kez bu kadar canlı gördüğünü dile getirdi.





Hayvanların su içtiği pınarların bile su altına kaldığını anlatan Toy, önceki yıllarda insanların yürüyüş yaptığı gölün yeniden canlandığını belirtti.



