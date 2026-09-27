GÜNCELLEME - Kayseri'de babasının kucağındayken başına taş düşen çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk yaşımını yitirdi.
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk yaşımını yitirdi.
R.Ş, kucağındaki oğlu K.Ş. ile Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki kayalık alanda bulunduğu esnada yukarıdan taşlar düşmeye başladı.
Çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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