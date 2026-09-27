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        GÜNCELLEME - Kayseri'de babasının kucağındayken başına taş düşen çocuk hayatını kaybetti

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk yaşımını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 16:49 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kayseri'de babasının kucağındayken başına taş düşen çocuk hayatını kaybetti

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk yaşımını yitirdi.

        R.Ş, kucağındaki oğlu K.Ş. ile Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki kayalık alanda bulunduğu esnada yukarıdan taşlar düşmeye başladı.

        Çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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