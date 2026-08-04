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        GÜNCELLEME - Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 10:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

        Niğde-Kayseri kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 004 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait Hatay'dan Giresun'a seyreden yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yolculardan Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.

        Yolculardan Ali Bayram, gazetecilere, "Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum." diye konuştu.

        Mahmut Akgün de "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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