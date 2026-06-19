Hastane koridorlarında yolları kesişen iki anne, 8 yıldır yoldaşlık ediyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Şehir Hastanesi'nde kızlarının tedavisi sırasında tanışan iki anne, 8 yıldır hastane koridorlarında birbirlerine yoldaşlık ediyor.





Çanakkale'den 11 yaşındaki serebral palsili kızı Leman'ın tedavisi için Kayseri'ye gelen Zehra Kara ile balkondan düşme sonucu kafa travması geçiren 12 yaşındaki Ela'nın annesi Nurgül Yetişmiş'in yolları Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde kesişti.



Kızlarının uzun süren tedavileri nedeniyle bazen aylarca hastanede kalmak zorunda kalan iki anne, hem çocuklarının fizik tedavi süreçleriyle ilgileniyor hem de birbirlerine destek oluyor.



Zehra Kara, AA muhabirine, yürüyemeyen kızının tedavisine 1,5 yaşında Kayseri Devlet Hastanesi'nde başladıklarını, daha sonra Şehir Hastanesi'nde Doç. Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz eşliğinde tedaviye devam ettiklerini söyledi.



Kızının zamanla iyileşme sağladığını anlatan Kara, "Tedavi sürecinde Çanakkale'ye taşındık, o süreçte de Serap hocamızı ve hastaneyi bırakmadık. Leman ilkokula başlayana kadar yaz kış hep buradaydık. İlkokula başlayınca bir uzatma ameliyatı oldu. Kasım ayında gelip mart ayında taburcu olmuştuk. Artık yaz tatillerinde buraya gelmeye başladık. Bu yıl da marttan beri hastanedeyiz. Çok şükür güzel yol katettik. Uzun bir yol gibi geliyor ama biz o yolda hiç yorulmadık." diye konuştu.



- "Çocuklarımız kardeş, biz yoldaş olduk"



Hastanede Ela'nın annesi Nurgül Yetişmiş'le tanıştıklarını ve 8 yıldır ayrılmadıklarını ifade eden Kara, doktorlarıyla görüşüp aynı odada kalmak istediklerini dile getirdi.



Çocuklarının da birbirleriyle güzel anlaştığını kaydeden Kara, şöyle devam etti:



"Yattığımızda 1,5 ay falan hastanede kalıyoruz. Bu süreci birlikte geçiriyoruz. Kızlar da yaklaşık 3 yaşından bu yana tanışıyorlar. Tanışınca birlikte oynamaya, sohbet etmeye başladılar. Çocuklarımız kardeş, biz yoldaş olduk. Sadece hastanede değil, hastaneden çıktığımızda da günde 5-6 kere görüntülü konuşuyoruz. Başımız sıkıştığında saatin hiç önemi yok. Bir can bağıyla bağlılığımız var. Bu zorlu süreçte en güzel şeylerden biri Nurgül'le tanışmak ve Ela'ya manevi annelik yapabilmek oldu. Bana 'anne' diye sesleniyor, Leman'da Nurgül'e o şekilde sesleniyor."



- "Burası bizim ikinci evimiz oldu"



Ela'nın annesi Nurgül Yetişmiş de kızının 2 yaşından beri hastanede tedavi gördüğünü, kimi zaman da aylarca hastanede kaldıklarını söyledi.



Zehra Kara ile uzun yıllardır aynı hastane odalarını paylaştıklarını ifade eden Yetişmiş, şunları kaydetti:



"Kafa yapımız ve düşüncelerimiz bir. Birbirimize fikirler verdik, doktor önerdik. Her şeyimiz ortak gibi. 8 yıldır buradayız, burası bizim ikinci evimiz oldu. Ben kışın da geliyorum. Kızım Ela bağımsız yürümeye çok yakın. Benim 3,5 yaşında, Zehra'nın da 2,5 yaşında çocuğu var. Onları da evde bırakmanın duygusallığıyla gün boyu burada kızları çalıştırıyoruz. Onlar da çok güçlüler, hiç pes etmiyorlar. Koridorlarda yürütüyoruz, denge bisiklet çalışmaları yapıyorlar. O kadar duygu iniş çıkışlarımız oluyor ki Ela ya da Leman'dan ufak bir hareket geldiğinde biz de umutlar yeşeriyor, sarılıyoruz." ifadelerini kullandı.



Leman Kara ise "Birbirimize ilaç olduğumuz zamanlar, birbirimizin yarasını sardığımız dönemler oluyor. Bazen Ela ile ders çalışıyoruz, boş zamanlarımızda keyif yapıyoruz, çay içiyoruz. Ela ile sanki manevi kardeş gibiyiz. Keşke daha önceden tanışsaydık." dedi.



Ela Yetişmiş de Leman'ı çok sevdiğini, bazen kitap okuyarak bazen de ödev yaparak günlerinin geçtiğini söyledi.



Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinden Doç. Dr. Serap Tomruk Sütbeyaz ise bu çocukların tedavilerinin uzun ve uyum gerektiren bir süreç olduğunu anlattı.



Hastalar ve ailelerin uyarıları dikkate aldıklarında tedavide başarı sağlanabildiğini vurgulayan Sütbeyaz, iki çocuğun da tedavi sırasında aşama kaydettiğini ifade etti.

