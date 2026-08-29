Hayırseverlerin 55 yıl önce 10 öğrenciyle başlattığı burs desteği 21 bin 350 üniversiteliye ulaştı

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 55 yıl önce kurulan Hacılar Kültür, Dayanışma ve Yardım Vakfının 10 öğrenciyle başlattığı burslar, hayırsever sanayicilerin desteğiyle 21 bin 350 üniversiteliye ulaştı.

Feyyaz Mercan tarafından 1971'de kurulan vakıf, her yıl şehir dışında ya da kentte eğitim gören yüzlerce öğrenciye milyonlarca lira burs desteği sağladı.

Vakfın kurulduğu ilk yıllarda 10 öğrenciye burs vererek yola çıkan gönüllülerin desteği zamanla büyüdü.

Hacılar ilçesinden olan veya anne ve babası ilçe nüfusuna kayıtlı bulunan 4 yıllık üniversite öğrencilerine yönelik sürdürülen yardım çalışmaları kapsamında, vakfın kuruluşundan bu yana burs desteği sağlanan öğrenci sayısı 21 bin 350'ye ulaştı.

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Her yıl ortalama 1000 ila 1150 üniversiteliye düzenli burs sağlayan vakıf, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilerin desteğiyle öğrencilerin eğitim hayatına geçen yıl yaklaşık 15 milyon lira katkı sağladı.

Hacılar Kültür, Dayanışma ve Yardım Vakfı Başkanı Şükrü Baktır, AA muhabirine, vakfın ilçede yaşayan gönüllülerin desteğiyle 55 sene önce kurulduğunu söyledi.

Yardımlaşma ve hayır işleri amacıyla kurulan vakfın öğrencilere burs verdiğini anlatan Baktır, o dönem 10 öğrenciyle başlanan hikayede bugün binlerce öğrenciye burs sağlandığına dikkati çekti.

Sonradan müracaatlar çoğaldıkça öğrencileri geri çevirmemeye başladıklarını anlatan Baktır, şunları kaydetti:

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"Şu anda her gelene de burs veriyoruz. Ortalama 1000-1150 öğrenci gibi gidiyoruz. Sene sonunda öğrencilerin 300'ü mezun oluyorsa o sayıda müracaatımız oluyor. Bu rakam hiçbir zaman azalmıyor. Sadece üniversitelilere burs veriyoruz. Hacılarlı olması şartı var. Hacılar'ımızın kendi çocuklarına yetişebiliyoruz ancak. Geçen yıl öğrencilerimize aylık 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında burs veriyorduk. Bu yıl yönetim kurulu kararıyla tahminen 4 ile 5 bin lira arasında burs vermeyi düşünüyoruz."

Sanayici ve esnafın elinden geldiği kadar vakfa katkı sağladığını dile getiren Baktır, kendileri için öğrencilerin iş sahibi olup ülkeye katkı sağlamalarının önem taşıdığını vurguladı.

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- "İlk bursumla kendime stetoskop aldım"

Vakfın sağladığı burslardan faydalanan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yusuf Yağcı ise aldığı destekle eğitim masraflarını karşıladığını söyledi.

Hazırlık sınıfından bu yana 5 yıldır burs aldığını belirten Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Burs aldığım meblağı kendi okuluma harcıyorum. Bu yıl hastane stajına başladım. İlk bursumla kendime stetoskop aldım ve çok mutlu oldum. Birinci sınıfa ilk başladığımda kendime beyaz önlük almıştım. Anatomi laboratuvarına girdiğimizde ihtiyacım oluyordu. Onu karşılamış oldum. Test kitaplarımız var anatomi, fizyoloji, bursu onlara kullandım. Mezuniyet sonrası gireceğim Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) hazırlık dershanesinin taksitlerini öderken de bu burs bana büyük kolaylık sağladı."