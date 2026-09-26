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        HÜRJET, Kayseri'de festival alanında sergilenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin TÜBİTAK işbirliğiyle düzenleyeceği 8. Kayseri Bilim Festivali, Türkiye'nin yerli ve milli havacılık teknolojisinin önemli projelerinden HÜRJET'i festival alanında ziyaretçilerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 14:23 Güncelleme:
        HÜRJET, Kayseri'de festival alanında sergilenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin TÜBİTAK işbirliğiyle düzenleyeceği 8. Kayseri Bilim Festivali, Türkiye'nin yerli ve milli havacılık teknolojisinin önemli projelerinden HÜRJET'i festival alanında ziyaretçilerle buluşturacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek 8. BİLİMFEST Kayseri, 16-18 Ekim'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getirecek.

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbofan motorlu jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, festival kapsamında sergilenecek.

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        BİLİMFEST Kayseri, HÜRJET'in yanı sıra Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki etkileyici gösterisine de sahne olacak.

        Türk Yıldızları, hızın, gücün ve kusursuz senkronizasyonun buluştuğu gösteri uçuşuyla Kayseri semalarında izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

        Gökyüzünü kırmızı-beyaza boyayacak etkileyici manevralara tanıklık edecek ziyaretçiler, bilim, teknoloji ve havacılığın heyecanını bir arada yaşayacak.

        Ayrıca, 8 farklı temada yaklaşık 200 etkinliğin gerçekleştirileceği BİLİMFEST, katılımcılara bilimi deneyimleyerek keşfetme imkanı sunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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