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        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" izlenecek

        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:48 Güncelleme:
        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" izlenecek

        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi işbirliğiyle "Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği", 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen doğa olayını izlemek isteyen gökyüzü meraklıları, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da bir araya gelecek.

        Işık kirliliğinden uzak, 2 bin 650 metre rakımda düzenlenecek ücretsiz etkinlikte katılımcılar, uzman astronomlar eşliğinde gezegenler ve takımyıldızlar hakkında bilgilendirilecek ve teleskoplarla gözlem yapma imkanı bulacak.

        Öte yandan Erciyes AŞ yetkilileri, etkinliğe katılacak kişilerin soğuk havadan etkilenmemeleri için yanlarında kamp sandalyesi, mont, bere ve battaniye gibi malzemeler bulundurmalarını tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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