İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" izlenecek

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi işbirliğiyle "Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği", 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.



Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen doğa olayını izlemek isteyen gökyüzü meraklıları, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da bir araya gelecek.



Işık kirliliğinden uzak, 2 bin 650 metre rakımda düzenlenecek ücretsiz etkinlikte katılımcılar, uzman astronomlar eşliğinde gezegenler ve takımyıldızlar hakkında bilgilendirilecek ve teleskoplarla gözlem yapma imkanı bulacak.



Öte yandan Erciyes AŞ yetkilileri, etkinliğe katılacak kişilerin soğuk havadan etkilenmemeleri için yanlarında kamp sandalyesi, mont, bere ve battaniye gibi malzemeler bulundurmalarını tavsiye etti.

