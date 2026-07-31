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        İncesu ilçesinde kiraz hasadı başladı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yetiştirilen rejina cinsi kirazların hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:58 Güncelleme:
        İncesu ilçesinde kiraz hasadı başladı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yetiştirilen rejina cinsi kirazların hasadına başlandı.

        İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Beşağıl mevkisinde üreticiler Egemen Gönen ve Oben Tezel tarafından 240 dönüm arazi üzerine kurulan ve yaklaşık 22 bin kiraz ağacının bulunduğu bahçede düzenlenen hasat programına katıldı.

        Alanında çalışan işçilerle de bir araya gelen İlmek, üreticileri tebrik ederek, bereketli sezon temennisinde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İlmek, İncesu'nun tarımsal üretimde her geçen yıl daha güçlü bir konuma geldiğini belirtti.

        İlmek, şunları kaydetti:

        "Üzümü ve karpuzuyla tanınan ilçemiz artık kiraz üretiminde de söz sahibi oluyor. Telekomünikasyon sektöründen ayrılarak, üretime yönelen kıymetli hemşehrilerimiz Egemen Gönen ve Oben Tezel, 240 dönüm üzerine kurdukları bahçede Türkiye'nin en iri kalibreli kirazını yetiştiriyor. Bu başarı hem ilçemiz hem de ülkemiz adına gurur verici. Burada yetiştirilen kirazların kalitesi tesadüf değil. Erciyes Dağı'ndan gelen serin esinti ve bölgenin mineral bakımından zengin toprak yapısı, ürünün kalitesini artırıyor. Özellikle rejina cinsi kirazlar, iri yapısı, dayanıklılığı ve lezzeti sayesinde Avrupa pazarında yoğun ilgi görüyor. Üreten, çalışan ve kazanan İncesu hedefiyle üreticilerimizin her zaman yanındayız. İlçemizde yetiştirilen kirazlar Almanya başta olmak üzere Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Bu başarıda emeği bulunan tüm üreticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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