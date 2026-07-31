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        Kayseri'de hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Kayseri'de hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan H.A. (26) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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