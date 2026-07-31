Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kapuzbaşı Şelaleleri'ndeki asırlık değirmen ziyaretçilerin fotoğraflarını renklendiriyor

        Kapuzbaşı Şelaleleri'ndeki asırlık değirmen ziyaretçilerin fotoğraflarını renklendiriyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne yaklaşık 100 yıl önce yaptırılan atıl durumdaki su değirmeni, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından fotoğraf stüdyosu gibi kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kapuzbaşı Şelaleleri'ndeki asırlık değirmen ziyaretçilerin fotoğraflarını renklendiriyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne yaklaşık 100 yıl önce yaptırılan atıl durumdaki su değirmeni, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından fotoğraf stüdyosu gibi kullanılıyor.

        Aladağlar'ın buzullarından beslenen Kapuzbaşı Şelaleleri'nin aktığı yerde bölge halkı tarafından yaklaşık bir asır önce imece usulü inşa edilen su değirmeni zamanla önemini yitirdi.

        Yaklaşık 10 yıl önce tamamen kapatılan değirmen, bölgeye gelen turistlerin şelaleyi arka plana alıp fotoğraf çektirdiği manzaraların olmazsa olmazları arasına girdi.

        Taş duvarları, devasa çarkı, ahşap kapısı ve pencereleri ile şelalenin önünde eşsiz bir manzara sunan değirmen, fotoğraf stüdyosu olarak turizme katkı sağlıyor.

        - "Asırlık değirmen burası için çok önemli"

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, geçmişte bölge halkına hizmet veren değirmenin artık turizme katkı sağladığını söyledi.

        Türkiye'nin en yüksekten dökülen takım şelalesi Kapuzbaşı'nın adeta simgesi haline gelen değirmenin üstlendiği rolün değiştiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

        "Şelalenin 70 metre yükseklikten akması, suyunun içilmesi ve adeta bir doğal fotoğraf stüdyosu gibi olan asırlık değirmen burası için çok önemli. Yani 100 yıllık bir değirmen. Burası dünya harikası. Değirmeni imece usulü yapmışlar. Gelecek nesillere göstermek adına bu değirmen çok çok önemli. Su değirmeni deseniz çocuklar bunu bilmez. Hayatlarında yok ama buraya geldikleri zaman böyle bir güzelliği burada bulma imkanları olacak. Bu değirmen gerçekten Yahyalı ve bölge turizmi için bir değer."

        Öztürk, 2026 yılında 750 bin ziyaretçi ağırlayan şelalede, yıl sonuna kadar 1,5 milyon kişiyi misafir etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        Değirmenin eski çalışanı Ömer Şahin de değirmende eskiden köylünün buğday ve arpa öğütüp, ununu çıkardığını ifade etti.

        Yöre halkına değirmenin yıllarca hizmet ettiğini anlatan Şahin, "Şimdi boş duruyor. Vatandaşlar eskiden değirmene gelip bakıyordu ama şimdi sadece fotoğraf çekinip gidiyor." dedi.

        - "Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz"

        Emre Zengin ise sosyal medyadan gördüğü şelaleleri ziyaret etmek için Kocaeli'den geldiğini söyledi.

        Kapuzbaşı Şelaleleri'nin serinleten bir havası olduğuna dikkati çeken Zengin, "Burada geçmişte kullanılmış eski bir su değirmeni olduğunu biliyorduk. Şelalenin önünde su değirmeniyle çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Gelip görelim, güzel fotoğraflar çekinelim istedik. Çok beğendik ve çok memnun kaldık. Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        Durmuş Dinek de yaz aylarında serin bir hava sunan şelalenin harika bir doğası olduğunu kaydetti.

        Antalya'dan gelmelerine değecek bir güzellikle karşılaştıklarını belirten Dinek, "Çok sıcak bir yerden geliyoruz. Orada gölgede bile duramıyorduk ama burası çok serin. Buradaki eski değirmen de şelaleye bambaşka bir güzellik ve farklı bir ambiyans katıyor. Gelmeyenlere tavsiye ederiz. Şelalenin yukarısında ve eski değirmenin önünde fotoğraf çektirdik. Çok güzeldi." dedi.

        Fahri Kemal Çelik ise şelalenin ve suların aktığı yerdeki değirmenin bölgeye harika bir manzara kattığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        5 çocuk gıdasından 4'ü aşırı işlenmiş!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        İspanyol futbolcu ailesiyle Antalya'da
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı

        Benzer Haberler

        Yağışlar Sultan Sazlığı'nı renklendirdi
        Yağışlar Sultan Sazlığı'nı renklendirdi
        Erciyes 38 FK Katar ekibi Al Bidda'yı 2-0 mağlup etti
        Erciyes 38 FK Katar ekibi Al Bidda'yı 2-0 mağlup etti
        Erciyes 38 FSK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
        Erciyes 38 FSK'nin yeni sezon formaları tanıtıldı
        Dorukhan Toköz Kayserispor ile sözleşmesini feshetti
        Dorukhan Toköz Kayserispor ile sözleşmesini feshetti
        Dorukhan Toköz, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
        Dorukhan Toköz, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
        Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak: Bu sezon daha iddialıyız
        Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak: Bu sezon daha iddialıyız