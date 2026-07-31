Dorukhan Toköz Kayserispor ile sözleşmesini feshetti
Futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Giriş: 31.07.2026 - 00:25 Güncelleme:
Futbolcu Dorukhan Toköz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayserispor ile olan sözleşmemi tek taraflı ve haklı feshetmiş bulunmaktayım. Birlikte mücadele ettiğim bütün takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, yönetim üyelerine ve Kayserispor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Yolunuz açık, şansınız bol olsun." ifadelerini kullandı.
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