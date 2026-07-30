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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi'nde H.D. ile A.S'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

        İkametteki aramada, 164 gram esrar, 51 gram bonzai ve 17 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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