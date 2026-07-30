Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi'nde H.D. ile A.S'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi. İkametteki aramada, 164 gram esrar, 51 gram bonzai ve 17 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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