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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında Ümraniyaspor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında Ümraniyaspor'u 2-1 yendi.

        Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaştı.

        Kayserispor, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.






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