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        Kayseri'de 3 güzergahta ortalama hız denetimi başlayacak

        Kayseri'de 3 güzergahta 1 Ağustos Cumartesi günü ortalama hız denetimi başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Kayseri'de 3 güzergahta ortalama hız denetimi başlayacak

        Kayseri'de 3 güzergahta 1 Ağustos Cumartesi günü ortalama hız denetimi başlayacak.

        İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşıma göre, Pınarbaşı-Sarız, Sarız-Pınarbaşı ve Göksun-Pınarbaşı güzergahlarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla, "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri"nin kurulum çalışmaları tamamlandı.

        Bu kapsamda, 1 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla toplam 147 kilometre uzunluğundaki 3 adet "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" çift yönlü kullanılmaya başlanacak.

        Yasal hız sınırları otomobiller için 110, kamyonetler için 100, otobüs ve minibüsler için 90, kamyon ve çekiciler için ise 85 kilometre/saat olacak.

        Ayrıca, sistemlerin öncesine, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaretleri ve uyarı levhaları yerleştirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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