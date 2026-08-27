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        KAYMEK'in okuma yazma kursuyla okuma yazma öğreniyorlar

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığıyla Eskişehir Bağları'nda açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Kursu ile vatandaşların okuma yazma öğrenmesine yardımcı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:29 Güncelleme:
        KAYMEK'in okuma yazma kursuyla okuma yazma öğreniyorlar

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığıyla Eskişehir Bağları'nda açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Kursu ile vatandaşların okuma yazma öğrenmesine yardımcı oluyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetişkinlere yönelik açılan okuma yazma kursunda kursiyerler, yıllardır içlerinde ukde kalan okuma ve yazma hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen kurs eğitmeni İbrahim Sarıtoprak, eğitim sürecinin yalnızca harfleri ve kelimeleri öğretmekten ibaret olmadığını, kursiyerlerin hayatlarına dokunan çok özel bir sürece dönüştüğünü ifade etti.

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        Sarıtoprak, yetişkinlere özel okuma yazma kursunun yaklaşık 2 aydır devam ettiğini belirterek, ilk günden itibaren yoğun bir taleple karşılaştıklarını, kursiyerlerin adım adım ilerlediğini, okumayı öğrendikçe kursiyerlerin gözlerindeki ışığı ve yaşama enerjilerini görmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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