Melikgazi Belediyesinin Akıl Küpü Kütüphanelerinden faydalanan 345 öğrenci üniversiteli oldu

Melikgazi Belediyesinin Akıl Küpü Kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde 18 kütüphaneden faydalanan 345 öğrenciden 262'si lisans, 83'ü ise ön lisans programlarına yerleşme başarısı gösterdi.

Üniversiteli olmaya hak kazanan gençleri ve ailelerini tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesiyiz. Bunların yanında ise 18 nitelikli Akıl Küpü Kütüphanesini gençlerimizin hizmetine sunduk. Onlar da üstlerine düşeni en güzel şekilde yapıp bizleri gururlandırdılar. YKS 2026'da 345 öğrencimizin üniversite hayaline ulaştığını gördüm ve çok mutlu oldum. Hayallerinin peşinden giden öğrencilerimize üniversitede başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum. Tüm öğrencilerimizi akıl küplerimize bekliyorum." ifadelerini kullandı.