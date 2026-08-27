Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

        Kayseri'de mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Kayseri'de mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bir mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan F.K. (53), kontrol etmek istediği makineye sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık personeli, F.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından F.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Suriye'de 15 yıl sonra kredi kartıyla ödeme
        Suriye'de 15 yıl sonra kredi kartıyla ödeme
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Akciğer kanseri kadınlarda artıyor 
        Akciğer kanseri kadınlarda artıyor 
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Başkan Bağlamış: "Kayseri artık tarım ve hayvancılığın öncü şehridir"
        Başkan Bağlamış: "Kayseri artık tarım ve hayvancılığın öncü şehridir"
        Grup Şantiye'den Başakpınar'da müzik şöleni
        Grup Şantiye'den Başakpınar'da müzik şöleni
        İş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
        İş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
        Lige 3'te 3 ile başlayan Kayserispor'da moraller yerinde
        Lige 3'te 3 ile başlayan Kayserispor'da moraller yerinde
        Kayserili isim Isparta 32 Kadın Basketbol ile sözleşme imzaladı
        Kayserili isim Isparta 32 Kadın Basketbol ile sözleşme imzaladı
        KTO Adayı Ali Alkan: "KTO 8 yılda bir arpa boyu yol alamadı maalesef"
        KTO Adayı Ali Alkan: "KTO 8 yılda bir arpa boyu yol alamadı maalesef"