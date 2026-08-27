Kayseri'de mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bir mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan F.K. (53), kontrol etmek istediği makineye sıkıştı.

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