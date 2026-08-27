Kayseri'de mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bir mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan F.K. (53), kontrol etmek istediği makineye sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personeli, F.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından F.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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