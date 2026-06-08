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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 69 asıl, 25 ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin 2025 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edilirken, Erciyes'e yeni ekipman alımı, Özvatan ilçesine itfaiye hizmet binası yapılması ve Türk Dünyası Kültür Başkenti programına katılım kararı alındı.

        Mecliste konuşan Büyükkılıç, Türkiye'nin 24 yıl sonra katıldığı organizasyon kapsamında ilçelerde çeşitli hazırlıklar yapıldığını anlatarak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşların maçları birlikte izleyebileceği alanlar oluşturulacağını belirtti.

        İlk karşılaşmanın 14 Haziran Pazar günü Avusturalya ile saat 07.00'de oynanacağını anımsatan Büyükkılıç, etkinlik kapsamında vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram edileceğini kaydetti.

        Başkan Büyükkılıç, hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere de başarı temennilerinde bulunarak, sınava katılacak tüm öğrencilere ve ailelerine kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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