Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi, öğrencilere lise tercih sürecinde rehberlik desteği sağlayacak. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde verilecek LGS tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında, öğrencilerin ilgi, hedef ve başarı durumları dikkate alınarak doğru ve bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olunacak. Ücretsiz verilecek danışmanlık hizmeti, 16-27 Temmuz'da 10.00-19.00 saatleri arasında Hunat Hatun Medresesi'nde gerçekleştirilecek.

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