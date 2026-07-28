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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihinde bulunacak adaylara Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihinde bulunacak adaylara Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Aile Akademisi koordinasyonunda gerçekleştirilecek hizmetle, adayların bilinçli ve doğru tercihler yapması amaçlanıyor.

        Hunat Hatun Medresesi'nde verilecek danışmanlık hizmeti, 29 Temmuz-10 Ağustos arasında her gün 10.00-19.00 saatlerinde sunulacak.

        Alanında uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülecek danışmanlık kapsamında, öğrencilerin puanları, başarı sıralamaları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda tercih sürecine destek sağlanacak.






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