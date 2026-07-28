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        Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi’nde incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehiriçi ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımlar kapsamında hayata geçirilen DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi'nde son aşamaya gelindi.

        İnşaat alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen ve projenin son durumuna ilişkin bilgi alan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

        Saha incelemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, projenin ilk etabı olan Osman Kavuncu Bulvarı’nın batı yönündeki kısmın daha önce hizmete açıldığını belirtti.

        Kavşak çalışmasında sona yaklaşıldığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Ana arterimizi trafiğe açmıştık ve böylece kavşak tamamlanma aşamasına geldi. Batı yönündeki kavşağımızı hizmete açmıştık, şimdi de doğu kısmındaki, Devlet Su İşlerimizin önünde olan kısmı açma aşamasına geldik. Kısa süre sonra inşallah buradaki çalışmalar sonlanmış olacak. Vatandaşlarımızın ulaşımla ilgili bu bölgedeki konforunu da böylece sağlamış olacağız."

        Yapım sürecinde kış şartları ve hava koşulları nedeniyle takvimde kısa süreli bir kayma yaşandığını ifade eden Büyükkılıç, gösterdikleri anlayış dolayısıyla vatandaşlara ve gayretli çalışmalarından ötürü yüklenici firmaya teşekkür ederek, projenin sanayi esnafına ve kente hayırlı olmasını temenni etti.



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