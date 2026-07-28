Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteklediği takımdan uluslararası başarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerinden oluşan Mergen Model Uydu Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen 2. CubeSat Yarışması'nda tüm görevleri başarıyla tamamladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki projelerine verilen destekler uluslararası platformlarda başarı getiriyor.



Bu kapsamda ERÜ öğrencilerinin kurduğu Mergen Model Uydu Takımı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 2026 Aerokosmik Modelçilik Festivali dahilinde gerçekleştirilen 2. CubeSat Yarışması'nda Türkiye ve Kayseri'yi temsil etti.



Elektronik, mekanik ve yazılım disiplinlerini bir araya getiren organizasyonda takımlar, geliştirdikleri model uyduları belirlenen irtifadan bırakarak uçuş ve iniş esnasında verilen görevleri yerine getirmek için yarıştı.



Teknik bilgi, mühendislik becerisi, ekip çalışması ve sunum yetkinliklerinin değerlendirildiği organizasyonda Mergen Model Uydu Takımı, geliştirdiği CubeSat modeliyle tüm aşamaları başarıyla geçti.



Uydunun "kripto" görevi kapsamında taşıyıcı sistemden yer istasyonu komutuyla ayrılma, telemetri ve video verilerini gerçek zamanlı aktarma, verileri dahili hafızaya kaydetme ile yer istasyonundan gelen mesajı uydu üzerinde şifreleyip geri iletme süreçleri sorunsuz icra edildi.



Görev boyunca basınç, irtifa, iniş hızı, GPS konumu, batarya gerilimi ve yönelim verileri anlık takip edilerek kayıt altına alındı.



Proje planlamadan sistem tasarımına, teknik raporlamadan uçuş operasyonuna kadar tüm süreçleri başarıyla tamamlayan takım, uluslararası arenada önemli bir mühendislik başarısı elde etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Takım Kaptanı Yunus Emre Özdemir, desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan'a teşekkür ederek, sağladıkları katkının bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu aktardı.

