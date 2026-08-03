Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 5 bin liralık eğitim desteği için başvuruları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sağlayacağı 5 bin liralık destek için başvurular başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sağlayacağı 5 bin liralık destek için başvurular başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilere kırtasiye ve beslenme desteği için başvurular bugün itibarıyla başladı.
Kayseri sınırları içerisinde ikamet eden ve 3294 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerini sağlayan ailelerin öğrencileri bu destekten yararlanabilecek.
Bu kapsamda, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören her öğrenci için 5 bin liralık kırtasiye ve beslenme desteği verilecek.
Başvurular, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.
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