Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Şarkıcı Kıraç, Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi

        Şarkıcı Kıraç, Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi

        Kayseri'de Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Şarkıcı Kıraç, Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser verdi

        Kayseri'de Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte, Kıraç sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konsere katılan vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

        Konsere, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dadaloğlu Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Galip Bitigen ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Aidat borcu cinayeti! Tartıştığı apartman yöneticisini öldürdü!
        Aidat borcu cinayeti! Tartıştığı apartman yöneticisini öldürdü!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Elini iplik makinasına kaptıran işçinin 5 parmağı koptu
        Elini iplik makinasına kaptıran işçinin 5 parmağı koptu
        Kayserispor'dan 2 yabancı transferi
        Kayserispor'dan 2 yabancı transferi
        Kavgada kullanılan otomatik av tüfeğinden çıkan saçmalar otoparkta araçları...
        Kavgada kullanılan otomatik av tüfeğinden çıkan saçmalar otoparkta araçları...
        Sokaktaki silahlı kavgada tesadüfen olay yerinde bulunan çift yaralandı
        Sokaktaki silahlı kavgada tesadüfen olay yerinde bulunan çift yaralandı
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden karı koca yaralandı
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden karı koca yaralandı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Özvatan ilçe kongresine kat...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Özvatan ilçe kongresine kat...