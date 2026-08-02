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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Özvatan ilçe kongresine katıldı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de MHP Özvatan İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 17:01 Güncelleme:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Özvatan ilçe kongresine katıldı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de MHP Özvatan İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Özvatan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Özdemir, burada yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

        Özvatan ilçesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Türk siyasetinde vermiş olduğumuz mücadelenin anlam ve özü hiçbir zaman ana membaından asla şaşmadı asla kaybolmadı. Ama siyasi başarıları dikkate aldığınızda zaman zaman bazı dönemlerde milliyetçi, ülkücü hareketin belli başlı yerlerde hedefine ulaştığını, diğer yerlerde ise çalışma azmine devam ettiğini bizler hep birlikte gözlemliyoruz." diye konuştu.

        Özdemir, programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını da okudu.

        Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Dumlu ve partililerin katıldığı olağan kongrede, MHP Özvatan İlçe Başkanlığına yeniden Mehmet Apal seçildi.



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