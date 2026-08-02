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        Kayseri'de tramvay tutkunu çocuğun hayali gerçeğe dönüştü

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, tramvaylara ilgi duyan 13 yaşındaki Miraç Çapanoğlu'nu raylı sistem kontrol merkezinde ağırlayarak sürücü kabininde tramvay yolculuğu yapmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Kayseri'de tramvay tutkunu çocuğun hayali gerçeğe dönüştü

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, tramvaylara ilgi duyan 13 yaşındaki Miraç Çapanoğlu'nu raylı sistem kontrol merkezinde ağırlayarak sürücü kabininde tramvay yolculuğu yapmasını sağladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tramvaylara ilgisiyle bilinen Miraç Çapanoğlu, Ulaşım AŞ tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak raylı sistemin 7 gün 24 saat yönetildiği Ulaşım Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

        Burada tramvay seferlerinin planlanışı ve sistemin işleyişi hakkında bilgi alan Miraç, daha sonra vatman eşliğinde tramvay sürücü kabininde yolculuk yaptı.

        Ziyaret kapsamında Miraç'a tramvay maketi de hediye edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Miraç'ın babası Yakup Çapanoğlu, oğlunun uzun yıllardır tramvaylara ilgi duyduğunu belirterek, "Biz gece son duraklara gidip tramvayları ziyaret ediyorduk. Saat fark etmeksizin uzaktan izliyorduk. Gördüğü zaman çok mutlu oluyordu. Kendisi gerçekten mükemmel bir tramvay aşığı." ifadelerini kullandı.

        Miraç Çapanoğlu da kendisine bu imkanı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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