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        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden karı koca yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kurşun isabet eden karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 00:22 Güncelleme:
        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden karı koca yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kurşun isabet eden karı koca yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Geçimli Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında bir binanın otoparkına park ettikleri araçtan inen İ.Y. ile karısı S.Y'ye kurşun isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan karı koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili M.T, V.G, Ö.A, M.E, M.E. ile D.D. gözaltına alındı.

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