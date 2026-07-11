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        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde tavla turnuvası düzenlendi

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından tavla turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde tavla turnuvası düzenlendi

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından tavla turnuvası düzenlendi.

        Cemiyetin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda basın mensubu katıldı.

        Eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda, finale Canan Bayram, Yüksel Yıkılmaz ve Olcay Düzgün çıktı.

        Canan Bayram'ın turnuva şampiyonu olduğu müsabakada dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından verildi.

        Ödül töreninin ardından konuşan Kösedağ, cemiyet olarak yalnızca mesleki faaliyetlerle değil, sosyal etkinliklerle de üyelerini bir araya getirmeye önem verdiklerini söyledi.


        Bu tür organizasyonlarla meslektaşları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kösedağ, "Aynı zamanda yoğun çalışma temposu içerisinde görev yapan basın mensuplarımızın bir nebze olsun meslek stresinden uzaklaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bugün burada kazanan sadece dereceye giren arkadaşlarımız değil, dostluk ve dayanışma ruhu olmuştur. Önümüzdeki süreçte de üyelerimize yönelik benzer sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlara ağırlık vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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