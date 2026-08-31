Kayseri Hayvanat Bahçesi'ni 30 Ağustos'ta 5 bin 500 kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ücretsiz ziyaret uygulamasına gidilen hayvanat bahçesini 5 bin 500 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan ve 134 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, büyük zaferin 104'üncü yıl dönümünde kapılarını ziyaretçilere ücretsiz olarak açtı.

Çocuklar başta olmak üzere vatandaşlardan ilgi gören hayvanat bahçesi, toplam 5 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaretçiler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak sunulan ücretsiz hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.