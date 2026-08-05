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        Kayseri Kariyer Merkezi geçen ay 285 kişinin istihdamına aracılık etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi aracılığıyla temmuz ayında 285 kişi işe yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kayseri Kariyer Merkezi geçen ay 285 kişinin istihdamına aracılık etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi aracılığıyla temmuz ayında 285 kişi işe yerleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki iş arayanlar ile işverenleri buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi, farklı sektörlerdeki eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Merkez, temmuz ayında 285 vatandaşın istihdam edilmesini sağlarken, bir aylık süreçte 69 bin 997 SMS yönlendirmesi yaptı, 554 başvuru aldı, 310 ilan yayımladı ve 880 işçi talebinin sevk ve idaresini gerçekleştirdi.

        Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yürüten merkez, 13 kurum ve kuruluşla dayanışma halinde istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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