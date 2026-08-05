Kayseri'de 35 milyon liralık asfalt yenileme çalışmasına başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 35 milyon lira yatırımla asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde son kat aşınma asfaltı çalışmalarına başladı.



Sakar Eşmecik Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı birbirine bağlayan, organize sanayi bölgesi için alternatif güzergah oluşturan ve Hacılar ilçesine de ulaşım sağlayan 5 kilometrelik yol kesiminde 9 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak.



Büyükşehir Belediyesinin 35 milyon liralık yatırımla yürüttüğü çalışmayla caddenin daha konforlu ve güvenli hale getirilip hizmete sunulması hedefleniyor.

