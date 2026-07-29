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        Kayseri Mutfak Akademisi ilk mezunlarını verdi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın şehrin gastronomi ve kültür alanındaki marka değerini artırmaya yönelik vizyon projeleri arasında yer alan Mutfak Sanatları Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfak Akademisi, ilk mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Kayseri Mutfak Akademisi ilk mezunlarını verdi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın şehrin gastronomi ve kültür alanındaki marka değerini artırmaya yönelik vizyon projeleri arasında yer alan Mutfak Sanatları Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfak Akademisi, ilk mezunlarını verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 ay süren eğitim boyunca katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı derslerle mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buldu.

        Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları takdim edildi.

        Kayseri Mutfak Akademisi'nde yeni dönem kapsamında temel aşçılık eğitimi ve temel pastacılık eğitimi için başvurular alınmaya başladı.

        18-40 yaş arası katılımcılara yönelik düzenlenecek eğitimlerde, katılımcılara kapsamlı teorik ve uygulamalı mesleki eğitimler verilecek.

        Başvuru ve detaylı bilgi için 0 (555) 892 97 67 telefonundan 09.00-17.30 saatleri arasında iletişim sağlanabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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