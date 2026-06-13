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        Kayseri Sanayi Odası İstişare Toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) istişare toplantısına katılarak sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Kayseri Sanayi Odası İstişare Toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) istişare toplantısına katılarak sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYSO'da gerçekleşen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetim kurulu üyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Büyükkılıç, kentte önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan fuarların ele alındığı toplantının ardından değerlendirmede bulundu.


        Kenti fuar şehri yapmak adına istişarelerde bulunduklarını ifade eden Büyükkılıç, şehrin üretim gücünü ve ülke ekonomisine katkısını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

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