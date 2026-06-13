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        Kayseri'de polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi

        Kayseri'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Kayseri'de polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi

        Kayseri'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        Ekipler, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava geç kalma riski bulunan adaylara yardım etti.

        Sınava geç kalma riski bulanan öğrenciler, kentin farklı noktalarındaki ekiplerden yardım istedi.

        Ekipler, öğrencileri sınavın başlamasına kısa süre kala okullarına yetiştirdi.

        Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "İl Emniyet Müdürlüğü olarak 13 Haziran'da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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